Presa di posizione del difensore bianconero sulla Superlega: "C'è bisogno di cambiamenti per salvare il calcio post Covid. Brutte le minacce di Uefa e Fifa, se tenevano ai calciatori non ci avrebbero fatto giocare così tanto durante la pandemia". Sulla Fiorentina: "Gara tosta, ma vogliamo vincerle tutte" Condividi:

L’argomento Superlega continua a far discutere, nonostante il progetto sia ormai naufragato. Intervistato da Sky Sport, il difensore della Juventus Danilo ha espresso la propria opinione: "Io penso che se 12 club hanno accettato questo nuovo progetto è perché hanno visto che c’è bisogno di qualche cambiamento nel calcio. Non so se il progetto Superlega sarebbe stato quello più giusto, ma ora si dovrà parlare tutti insieme per qualche cambiamento, anche per salvare il calcio perché il Covid ha colpito ogni aspetto della vita e anche il calcio non è stato risparmiato”. Il difensore bianconero ha poi aggiunto: "Io penso che se la Uefa fosse davvero così preoccupata per i calciatori, non ci avrebbe fatto viaggiare tanto nel pieno di una pandemia e non ci avrebbe fatto giocare tanto in questo anno così difficile. Per me, da calciatore, non è stato per niente piacevole essere minacciato da Uefa e Fifa".

"L'obiettivo è vincere tutte. Con la Coppa Italia stagione positiva" approfondimento Gol con marcatori diversi: la Juve è solo decima Dal progetto Superlega alla vicende di campo, con un finale di stagione tutto da vivere e un posto per partecipare alla prossima edizione della Champions da conquistare in queste ultime partite di campionato. "Non c’è una squadra che fa più paura o che sia più forte di un’altra. Ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti, la realtà è questa. Penso che dobbiamo guardare a noi stessi e provare a vincere tutte le partite che restano fino alla fine: se succederà così, allora sicuramente ci qualificheremo in Champions League ancora una volta", le parole di Danilo. Juventus al momento quarta in classifica a quota 65 punti, due in più rispetto al Napoli quinto: "Abbiamo fatto una buona stagione, visto che è stata un’annata di cambiamento e non è mai facile cambiare così tanto e riuscire a fare un bel gioco e vincerle tutte. Comunque penso che se vinciamo la Coppa Italia e arriviamo secondi questa sarà una buona stagione", ha ammesso Danilo.