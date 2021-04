Dopo il ricorso presentato dal club biancoceleste, la discussione del Collegio di garanzia a sezioni riunite sul caso di Lazio-Torino è stata fissata per il prossimo 13 maggio. A questo punto l'unica data utile per recuperare l'incontro resterebbe quella del 18 maggio

La discussione del Collegio di garanzia a sezioni riunite sul caso di Lazio-Torino è stata fissata per il prossimo 13 maggio (ore 14) dal presidente Franco Frattini. Il club biancoceleste aveva presentato ricorso all'organo di garanzia dello sport per chiedere il 3-0 a tavolino, dopo quello respinto dalla Corte d’appello sportiva della Figc. Il caso in questione riguarda il rinvio della partita del 2 marzo scorso tra la formazione di Inzaghi e il Torino a causa di alcune positività al Covid emerse nel gruppo squadra granata a pochi giorni dal match.

Recupero, unica data buona il 18 maggio?

Il caso fissato al 13 maggio rischia di creare dei problemi legati al calendario. A questo punto, infatti, l'unica data buona per recuperare l'incontro (in caso di ulteriore ricorso respinto) tra Lazio e Torino prima della fine del campionato resterebbe quella del 18 maggio perché, successivamente, l'Olimpico sarà lasciato a disposizione dell'Uefa per l'organizzazione delle partite dell'Europeo.