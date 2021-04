Milan, dopo il ko serve il "solito" riscatto

Dopo un passo falso casalingo, il Milan ha quasi sempre risposto con una vittoria in questa stagione. Pioli lunedì contro la Lazio riavrà a disposizione Bennacer, più di qualche dubbio invece per Ibra e Theo. Sarebbe importantissimo tornare a contare almeno sulla corsa del terzino

Il mood del girone di ritorno rossonero è decisamente significativo. E indicativo.

Dopo un passo falso casalingo ha sempre risposto bene il Milan. Più che bene ha risposto con i 3 punti. Sconfitta in casa contro l’Atalanta, 3 punti a Bologna. Sconfitta nel derby contro l’Inter e vittoria a Roma.



Pari in casa con l’Udinese, vittoria a Verona. Nuovo ko contro il Napoli. Altri 3 punti a Firenze. E poi altro passo falso contro la Samp sempre a San Siro, altra vittoria in trasferta. A Parma. Ma sbagliare per il Milan stavolta sarebbe deleterio. Sarebbe come rovinare un anno quasi perfetto. I bonus insomma sono finiti.

Si avvicina Lazio Milan, scontro diretto e delicato. Pioli riavrà a disposizione Bennacer. Più di qualche dubbio per Ibra e Theo. Difficile riaverli a disposizione. Nonostante sarebbe importantissimo tornare a contare almeno sulla corsa del terzino. Le rivali dirette corrono. Ma questo Milan non ha alcuna viglia di mollare la presa.