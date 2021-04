Vigilia di Atalanta-Bologna (diretta domenica 25 aprile alle 20:45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251). L'allenatore ha un obiettivo chiaro: "Dobbiamo puntare al secondo posto. Non so se ci riusciremo, ma è nelle nostre mani". E stuzzica Ilicic: "Gli attaccanti, a partire da Josip, devono cambiare marcia. Malinovskyi ora è quello più determinante, ma se tutti riusciranno ad essere prolifici potremo raggiungere l'obiettivo" PROBABILI FORMAZIONI 33^ GIORNATA: I "CAMPETTI" Condividi:

"Dobbiamo puntare al secondo posto. Non so se ci riusciremo, ma è tutto nelle nostre mani. L'anno scorso lo abbiamo mancato all'ultima partita, questo passa attraverso sei gare. Se la matematica non è un'opinione riusciremo a raggiungerlo". Gian Piero Gasperini lancia la sfida dell'Atalanta per il finale di stagione. All'orizzonte sei partite, filotto che parte domenica sera alle 20:45 al Gewiss Stadium contro il Bologna (diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251). "Ora i punti valgono molto di più, la corsa si vede - è l'analisi dell'allenatore in conferenza stampa - la Lazio se recupera e vince contro il Torino è ancora dentro, il resto è tutto da giocare. Penso che sia un campionato entusiasmante".

"Ilicic deve cambiare marcia, siamo ad alti livelli" Non ci sono rimpianti nelle parole di Gasperini: "I pareggi contro Bologna, Torino e Roma? Non voglio concentrarmi sui sei punti persi ma sui 65 fatti. Siamo usciti con due ottime prestazioni, con la Juve abbiamo raccolto di più, ma siamo molto soddisfatti". Messaggio preciso per Ilicic : "Siamo il miglior attacco e facciamo tanti gol. Gli attaccanti, a partire da Ilicic, devono cambiare marcia. Malinovskyi ora è quello più determinante, ma se tutti riusciranno ad essere prolifici potremo raggiungere l'obiettivo. Sfidiamo un'ottima squadra, che gioca in maniera offensiva. Se vuoi stare ad alti livelli devi riuscire a superare questi ostacoli". A proposito di attacco, contro il Bologna sarà sfida all'ex atalantino Barrow: "Siamo contenti che stia facendo bene a Bologna".