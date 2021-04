Inzaghi è guarito dal Covid: in panchina col Milan

La Lazio ritrova la propria guida in questo finale di stagione. Simone Inzaghi è infatti guarito dal Covid-19 e dunque pronto a tornare a sedersi in panchina già a partire dalla gara di campionato contro il Milan di lunedì prossimo all’Olimpico (ore 20.45, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). Una buona notizia per tutto l’ambiente biancoceleste: l’allenatore, infatti, era risultato positivo lo scorso 7 aprile e non ha potuto guidare da vicino gli allenamenti della squadra fino a oggi, saltando anche le sfide di campionato contro Verona, Benevento e Napoli nelle quali è stato sostituito in panchina dal vice Farris.