Probabili formazioni di Genoa-Spezia

La 33^ giornata di Serie A si apre a Marassi, teatro del derby ligure nella corsa salvezza. Privo dello squalificato Radovanovic, Ballardini ricorre a Goldaniga in difesa. Davanti Pandev verso la conferma. Nzola torna disponibile per Italiano dopo aver saltato l'Inter. Genoa-Spezia è in diretta alle 15.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Nessuna pausa in Serie A che, dopo il turno infrasettimanale, torna subito in campo con la 33^ giornata. Si riparte da Marassi e dal derby ligure, sfida tra Genoa e Spezia appaiate a quota 33 punti. Uno scontro diretto nella corsa alla salvezza, d’altronde le due squadre conservano solo 5 punti di margine sul Cagliari terzultimo. Un appuntamento da non sbagliare per Ballardini e Italiano, entrambi chiamati ad un complicato rush finale per mantenere la categoria. Calcio d’inizio alle ore 15.00, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD.