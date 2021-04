Serie A, 33^ giornata: curiosità e statistiche

Genoa-Spezia, sabato 24 aprile ore 15:00

Scontro salvezza, tra due squadre appaiate a quota 33 punti, +5 sul terzultimo posto. Entrambe sono reduci da un pareggio in casa: il Genoa per 2-2 contro il Benevento e lo Spezia per 1-1 contro l'Inter. I rossoblù hanno vinto una sola partita nelle ultime undici, in trasferta contro il Parma. A Marassi, il Genoa non vince dal 6 febbraio: 2-1 contro il Napoli. Stesso giorno da cui manca un successo esterno dello Spezia: 1-2 in casa del Sassuolo.

Parma-Crotone, sabato 24 aprile ore 18:00

Sfida tra le ultime due in classifica, ormai a un passo dalla retrocessione. In caso di sconfitta, il Crotone sarebbe aritmeticamente in Serie B a prescindere dai risultati delle altre squadre. Al Parma, invece, è a -11 dal quartultimo posto, a 6 giornate dal termine del campionato. Un solo punto nelle ultime cinque gare per i gialloblù, che hanno vinto una sola volta nelle ultime 23 partite giocate. Sedici sconfitte nelle ultime 18 giornate, invece, per il Crotone.

Sassuolo-Sampdoria, sabato 24 aprile ore 20:45

Tre vittorie consecutive per la squadra di Roberto De Zerbi, che nel turno infrasettimanale ha battuto anche il Milan. Ottavo posto in classifica a quota 49 per il Sassuolo, che insegue il record di punti in Serie A fatto con Di Francesco nella stagione 2015/2016, quando si chiuse a 61. Due successi di fila anche per la Sampdoria di Ranieri, che si è rilanciata dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle precedenti otto giornate.