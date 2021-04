Probabili formazioni di Sassuolo-Sampdoria

Il terzo anticipo della 33^ giornata si gioca al Mapei Stadium, sfida tra squadre in salute. Ancora privo di Caputo e senza lo squalificato Djuricic, De Zerbi convive con il dubbio Raspadori non al meglio. Ranieri perde Quagliarella, ma recupera pezzi in difesa e a centrocampo. Sassuolo-Sampdoria è in diretta alle 20.45 su DAZN1, canale 209 del telecomando Sky

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 33^ GIORNATA