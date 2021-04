Atalanta-Bologna, dove vedere la partita in tv

Si chiude al Gewiss Stadium la domenica di Serie A. Di fronte l'Atalanta, fermata sull'1-1 giovedì all'Olimpico contro la Roma dopo cinque vittorie di fila, e il Bologna, che con lo stesso risultato ha pareggiato mercoledì in casa contro il Torino. Gasperini ha chiesto ai suoi, 65 punti in 32 gare di campionato, di puntare al secondo posto. Mihajlovic per spiegare la difficoltà della partita ha detto alla vigilia di "preferire il dentista all'Atalanta" e va a caccia di altri punti per perfezionare i 38 oggi in cassa. A Bergamo Zapata e compagni vincono da cinque gare di fila mentre il Bologna ha ottenuto quattro punti nelle ultime due giornate.