Cagliari-Roma, dove vedere la partita in tv

La formazione di Semplici sfida i giallorossi e cerca la terza vittoria consecutiva per continuare a sperare nella salvezza. Cagliari-Roma, domenica alle ore 18, in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Tre punti per inseguire il traguardo salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava quasi impossibile. Dopo le due vittorie consecutive contro Parma e Udinese, il Cagliari – terzultimo in classifica – sfida la Roma alla Sardegna Arena nella 33^ giornata di campionato. Giallorossi che sono attualmente sesti in classifica a quota 55 punti e reduci dal pareggio per 1-1 all’Olimpico contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale di Serie A.