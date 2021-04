Passa dal match contro la Roma la salvezza del Cagliari che affronta alla Sardegna Arena i giallorossi reduci dal pareggio con l'Atalanta all'Olimpico. Turnover per Fonseca: in difesa spazio a Fazio, sulla destra gioca Santon. Dal 1' Carles Perez. Semplici con Joao Pedro dietro Pavoletti e Simeone. Diretta Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD