Fonseca: "Non andremo a Manchester per difenderci"

L'allenatore giallorosso dopo la sconfitta di Cagliari: "Ora sono concentrato sulla sfida di Manchester, lo United è forte ma non andremo lì solo per difenderci. Dovremo avere la personalità per mantenere il possesso di palla. Smalling? Era importante dargli spazio, uno tra lui e Cristante giocherà a destra"

Altra sconfitta esterna per la Roma, che dopo il 3-1 di Torino perde anche a Cagliari. I rossoblù s'impongono per 3-2 contro la squadra giallorossa che, probabilmente, era con la testa già alla prossima gara a Old Trafford, dove sfideranno il Manchester United per l'andata delle semifinali di Europa League (giovedì 29 aprile ore 21). "Sono sempre concentrato sul mio lavoro e ora ci attende una gara molto importante, penso solo a questa", ha dichiarato Paulo Fonseca a Sky Sport. "Il Manchester United è molto forte, ma la prima cosa che dobbiamo pensare è che se andiamo lì solo per difendere sarà difficile. Sarà importante avere la palla, non lasciarli costruire e ovviamente vogliamo essere una squadra che difende bene in tutte le zone. Ma se pensiamo di arrivare a Manchester e giocare solo per difenderci, sarà molto difficile. La squadra deve avere la personalità per mantenere il possesso di palla".