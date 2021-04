Inzaghi: "Con il Milan è da dentro o fuori"

L'allenatore biancoceleste, guarito dal Covid, tornerà in panchina contro i rossoneri: "Non è stato un periodo facile per me. Dopo Napoli ho trovato una squadra delusa, ora contro il Milan diventa fondamentale. Rinnovo? Sono appena tornato... Con tranquillità faremo tutto"

Dopo tre settimane la Lazio ritrova Simone Inzaghi in panchina per il match contro il Milan. Il Covid-19 è alle spalle per l'allenatore biancoceleste, ma l'esperienza vissuta resta: "Non è stato un periodo facile con moglie e tre figli positivi, ma sono molto contento di essere tornato - spiega Inzaghi in conferenza stampa - Fortunatamente è passata e ci tenevo a fare i complimenti ai ragazzi e allo staff perché in questi 18 giorni sono stati bravissimi e hanno vinto partite importanti. Ho trovato un po' di delusione, abbiamo fatto una grande rincorsa e ci dispiace come è andata giovedì contro il Napoli". Il ritorno di Inzaghi coincide con un match fondamentale per la Lazio nella rincorsa Champions: "Contro il Milan è da dentro o fuori, è fondamentale".