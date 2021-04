Il direttore sportivo biancoceleste non lascia dubbi sul futuro dell'allenatore, il cui contratto scadrà al termine della stagione: "Ne abbiamo già parlato diverse volte, Inzaghi firmerà il rinnovo appena rientrerà. Adesso è come rinchiuso in gabbia, ma lavora bene anche da casa"

La Lazio rimane concentrata sulla corsa per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione, ma con un occhio guarda già al futuro. In particolare a quello di Simone Inzaghi, il cui contratto scadrà al termine della stagione in corso. Secondo il direttore sportivo Igli Tare però non ci sono problemi a riguardo e, una volta guarito dal Covid, è sicuro che Inzaghi firmerà il prolungamento e continuerà la sua storia in biancoceleste, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo già detto e ridetto questa cosa, quando Inzaghi rientra penso che arriverà la firma sul rinnovo di contratto".