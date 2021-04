Bergomi: "Darmian è il simbolo dell’effetto Conte"

Il gol di Darmian contro il Verona ha permesso all'Inter di fare un altro passo importante verso lo scudetto. Un'altra rete da tre punti per l'esterno nerazzurro, che si sta rivelando arma in più per Conte in questo finale di stagione anche in fase realizzativa. La fotografia di un'Inter che funziona sotto tutti gli aspetti, come sottolineato da Beppe Bergomi: "Lo spirito di Conte è a 360 gradi, nell'esaltazione e nel far rendere al massimo tutti i calciatori – le sue parole a Sky Calcio Club - Lo spirito di gruppo che viene fuori adesso è sotto gli occhi di tutti, da come si abbracciano e da come esultano. Magari ora è più semplice, perché hanno l'obiettivo lì, ma è un lavoro che parte dall'inizio, da 2 anni fa. Conte ha avuto alti e bassi, perché non dimentichiamo che l'Inter ha fatto fatica in determinati momenti ma è sempre riuscita a venirne fuori. Però Darmian e gli altri giocatori che partono da dietro hanno dato il loro contributo, la forza del gruppo si vede. E sottolineo il lavoro di Conte che, conoscendo l'ambiente Inter, è stato importantissimo".