Verona-Spezia, sabato 1 maggio, ore 15 (Sky)

Su 15 confronti in casa del Verona tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, lo Spezia ha ottenuto una sola vittoria, perdendo in 10 occasioni e registrando quattro pareggi. Il Verona ha vinto le ultime 4 sfide di Serie A contro squadre neopromosse, ma ha perso 7 delle ultimo 8 gare di campionato incluse le 4 più recenti. Lo Spezia è rimasto a secco di gol nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa: in questa Serie A non ha ancora registrato due gare consecutive senza reti all'attivo. Particolare dato statistico: nessuna squadra ha beneficiato di più autoreti del Verona in questa Serie A (quattro), mentre lo Spezia non ha ancora avuto autogol a favore in questo campionato.

Crotone-Inter, sabato 1 maggio, ore 18 (Sky)

L'Inter ha realizzato 13 reti in 5 sfide contro il Crotone in Serie A, una media di 2.6 a partita: il bilancio vede tre successi nerazzurri, un pareggio e una vittoria calabrese. Dopo la vittoria contro il Parma nell'ultima giornata di campionato, il Crotone potrebbe ottenere due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2018; la squadra oggi allenata da Cosmi non ha mai pareggiato nessuna partita di campionato nel 2021. L'Inter è imbattuta da 17 partite di Serie A, la striscia più lunga senza sconfitte per i nerazzurri in una singola stagione nella competizione dal febbraio 2008. Questa sfida vede affrontarsi la squadra cha ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A (l’Inter 16, come il Sassuolo) e l’unica che non ne ha raccolto nessuno una volta sotto nel punteggio (il Crotone).

Milan-Benevento, sabato 1 maggio, ore 20.45 (Dazn)

Il bilancio nei tre confronti tra Milan e Benevento in Serie A è in perfetto equilibrio, con un successo per parte e un pareggio. Il Benevento ha trovato il suo primo storico punto in Serie A proprio contro il Milan: pareggio per 2-2 nel dicembre 2017 grazie al gol nel recupero del portiere Alberto Brignoli; la prima vittoria in trasferta del Benevento in Serie A è arrivata proprio contro i rossoneri a San Siro. Il Milan ha raccolto 11 punti in casa nel 2021 (3V, 2N, 5P), risultato che lo pone in 15^ posizione nella classifica in gare interne di Serie A nel nuovo anno solare. Da una parte il Milan è la squadra che ha realizzato più reti nella prima mezzora di partita in questa Serie A (22, come la Roma), dall'altra il Benevento ha la peggior difesa nello stesso parziale di gara (25 reti al passivo).