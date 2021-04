Torino, Nicola legge il tema di un bambino alla squadra

"Quel colore diventa quasi un marchio, ma sei fiero di indossarlo. [...] Ti sembra di vivere un sogno, ti entra dentro e difficilmente te ne dimentichi". Poche e semplici parole tratte dal tema realizzato dal piccolo Luca in classe, in cui racconta le emozioni di andare allo stadio per tifare il Torino . Eppure forti e intense, che hanno colpito Davide Nicola al punto tale da convincerlo a leggerlo a tutta la squadra, come ha annunciato lui stesso con un post su Instagram.

Questo tuo tema, da oggi, sarà parte del nostro spogliatoio per essere letto da tutti noi prima di ogni partita, a cominciare dalla prossima. Con impegno, determinazione ed entusiasmo lavoriamo ogni giorno per rendere onore ai colori Granata: il nostro più grande desiderio è quello di essere all’altezza dei sogni e delle aspettative di tifosi come te. Grazie per averci ricordato una volta in più quanto grande sia l’orgoglio di rappresentare questo Club.

Il tema di Luca

Questi alcuni passaggi del tema del piccolo Luca, pubblicati da Davide Nicola.

Si iniziano a sentire delle urla, una massa di più di diecimila persone che arrivano da direzione diverse, ma si incontrano tutte nello stesso punto, ma un colore li contraddistingue: il GRANATA. Cappelli, magliette, sciarpe... Quel colore diventa quasi un marchio, ma sei fiero di indossarlo, se alzi gli occhi al cielo rimani senza parole, un'arena gigantesca: è quello il famoso punto che riunisce tutta quella gente. Ci sono numerose entrate, sali quelle scale e ti sembra di vivere un sogno. Quell'atmosfera fatta da cori, tamburi, canzoni rock... Beh, ti entra dentro e difficilmente te ne dimentichi. Tutti prendono posto.

Entra in campo un uomo con un completo giallo talmente acceso che lo riconosceresti anche a chilometri di distanza. Proprio quell'uomo prende il suo fischietto dalla tasca, uno sguardo all'orologio e si sente un fischio che mette fine a quel silenzio angosciante. Il tempo che scorre è segnato da un tum tum tum dei tamburi, intanto quegli uomini si contendono una palla. Il pubblico è preso da quel "gioco" più passa il tempo e più l'atmosfera si accende da una piccola curva, che però si fa sentire più forte di tutta l'arena: la CURVA MARATONA. È da lì che partono i cori, che canta in sincrono tutta l'arena, sono lì i tamburi.

Tutte quelle persone si alzano in piedi e si sente un boato pazzesco, poi una voce con un microfono urla: "Ha segnato per noi con il numero..." e tutta l'arena in coro urla il nome del giocatore che ha tirato in porta quella palla, in quel momento diventa un eroe per tutte quelle persone, e iniziano canzoni, balli... una festa. Ora nell'atmosfera si percepisce una gioia infinita e non c'è più quella tensione. Ad un certo punto sempre quell'uomo vestito di giallo fluorescente rimette mano a quel fischietto, guarda l'orologio e questa volta non fischia per una, ma per tre volte.