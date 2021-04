Il giovane direttore di gara bolognese dirigerà la partita della capolista, con Manganiello al Var. Chiffi scelto per Udinese-Juve, affidata a Calvarese la gara tra Milan e Benevento. Designati anche Pairetto per Sassuolo-Atalanta e Fabbri per Napoli-Cagliari

L’Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare della 34^ giornata di campionato, che si giocherà da sabato 1° a lunedì 3 maggio. Per Crotone-Inter è stato selezionato Alessandro Prontera, 34 anni della sezione di Bologna, alla sua quarta direzione in Serie A di questa stagione. In stagione ha già diretto Udinese-Spezia alla 1^ giornata, Sassuolo-Verona della 27^ e Verona-Fiorentina alla 32^. Sarà assistito al Var da Manganiello e Di Vuolo. Udinese-Juve è stata affidata a Chiffi con Nasca al monitor, Calvarese dirigerà Milan-Benevento (Var Mariani) mentre Pairetto arbitrerà Sassuolo-Atalanta con il supporto in sala video di Massa. Designato Fabbri per Napoli-Cagliari con Mazzoleni al Var.