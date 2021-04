Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviti di Sky Sport. Inter, Sensi in vantaggio su Eriksen. Nel Milan rientra Zlatan Ibrahimovic e Leao prende il posto di Rebic. La Juve ritrova Federico Chiesa che potrebbe però partire dalla panchina e Danilo che va verso un posto da titolare. Simone Inzaghi è senza Acerbi. La Roma conta gli indisponibili dopo l'impegno in Europa League mentre De Zerbi non dovrebbe recuperare Raspadori PROBABILI FORMAZIONI 34^ GIORNATA - I CAMPETTI Condividi:

Si avvicina il rush finale di campionato e se nella parte altissima della classifica tutto sembra deciso, per Champions e retrocessione i giochi sono ancora apertissimi. Perdere punti ora può essere davvero deleterio e quindi vietato (se possibile) sbagliare. Ovvio che in questo contesto le scelte degli allenatori saranno importantissime e, di riflesso, anche quelle di chi gioca al ‘fanta’.

Siete in cerca di notizie? Beh noi abbiamo uno squadrone di tutto rispetto. Il team degli inviati di Sky Sport, come sempre, è già al lavoro per scovare news, scelte e ballottaggi risolti. Le prime indicazioni non tardano ad arrivare e noi siamo qui a riportarvi ogni virgola per questo incandescente finale. Vediamo quindi come stanno le 20 squadre di A che scenderanno in campo tra sabato e lunedì

VERONA-SPEZIA, sabato ore 15 Verona, out Ceccherini. Tocca a Gunter approfondimento I consigli di FantaShow per la 34^ giornata. VIDEO Juric può tornare ad utilizzare Sturaro in mediana. Il centrocampista ha scontato il turno di stop e ritroverà una maglia da titolare. In pole per affiancarlo c'è Tameze data l'indisponibilità di Veloso. In difesa assente per squalifica Ceccherini. In più c'è Lovato che non è ancora al 100%. Gunter e Dawidowicz sono praticamente sicuri. Per la terza maglia favorito Dimarco su Magnani. Sulla trequarti possibile chance per Salcedo dal primo minuto Spezia, duelli in ogni reparto Ci potrebbero essere vari cambi per Italiano rispetto all'ultima uscita dei suoi. Le rotazioni potrebbero riguardare tutti i reparti a partire dalla difesa dove Erlic e Terzi sono in lotta per una maglia. In mezzo ballottaggio tra Pobega ed Estevez con anche però l'opzione Leo Sena mentre in attacco è forte la candidatura di Verde

CROTONE-INTER, sabato ore 18 Crotone, tanta disponibilità in difesa Nella difesa della squadra di Cosmi si è rivisto Marrone: il difensore è tornato a lavorare con il resto del gruppo e può rappresentare un’alternativa nella linea a tre. C’è anche la forte candidatura di Luperto; a rischiare il posto è Magallan. A destra Pedro Pereira spera di ritrovare posto nell'XI titolare ma Molina resta in vantaggio. Di Carmine non recupera e quindi pochi dubbi sul duo d'attacco che sarà, come al solito, formato da Simy e Ounas. In mediana invece ballottaggio tra Zanellato e Benali Inter, Sensi in vantaggio su Eriksen Per la sfida di Crotone che potrebbe essere importante in chiave scudetto, Antonio Conte pensa a una novità di formazione: Sensi è in vantaggio su Cristian Eriksen. A sinistra la conferma di un uomo che è diventato sempre più fondamentale in questo finale di stagione: Matteo Darmian, reduce dai gol vittoria contro Cagliari e Verona. Per il resto Conte si affida ai suoi uomini: rivedremo in avanti Lautaro con Lukaku

MILAN-BENEVENTO, sabato ore 20:45 Milan, c'è Leao al posto di Rebic Tempo di ritorni nell'XI titolare per un paio di elementi della rosa di Stefano Pioli. Se i fari sono puntati sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic, non mancano le sorprese. L'allenatore rossonero ha provato Leao a sinistra al posto di Rebic. Influenza per Calabria e Kjaer, nel caso in cui non dovessero farcela spazio a Dalot e Romagnoli. Benevento, a San Siro mancheranno in tre Non è un buon momento per Pippo Inzaghi e i suoi. Il tecnico giallorosso, in vista della trasferta a San Siro, deve anche fare i conti con le assenze. Oltre a Moncini, ai box da tempo, mancheranno anche Tuia, Letizia e Sau con quest’ultimo vittima di una lesione muscolare che gli fa chiudere anzitempo la stagione. In caso di difesa a 3 si scalda Caldirola con Improta che agirà da esterno sinistro di centrocampo. A proposito di mediana: c'è Schiattarella che potrebbe rappresentare un'opzione percorribile. In attacco dovremmo rivedere la coppia Gaich-Lapadula

LAZIO-GENOA, domenica ore 12:30 Lazio, idea Hoedt per Simone Inzaghi La squalifica di Francesco Acerbi costringe Inzaghi a rivedere la linea a tre di difesa. Luiz Felipe è ancora assenta ma è prossimo al rientro (previsto per settimana prossima). L'idea di base è schierare Hoedt che, tra l'altro, è l'unico centrale di ruolo a disposizione. In passato abbiamo visto anche Parolo agire da difensore ma l'azzurro potrebbe dover sostituire Leiva che è sempre monitorato (si allena ma non prende parte alle partitelle). Davanti invece non ci sarà di nuovo Caicedo. Genoa, assente il grande ex Niente ritorno (da protagonista) in quel dell'Olimpico per Goran Pandev. Il macedone salterà infatti per squalifica la sfida contro la sua ex squadra. Davanti Ballardini ha comunque svariate opzioni. Scamacca pare certo del posto mentre Shomurodov prova ad insidiare Destro. In difesa rientra Radovanovic mentre in mediana non è escluso che l'idea Pjaca possa essere riproposta. Al centro della difesa rientra Radovanovic, reduce dal turno di stop per squalifica,

BOLOGNA-FIORENTINA, domenica ore 15 Bologna, torna Tomiyasu Quasi ad ogni giornata, in casa rossoblù, c'era da decidere la coppia di centrali davanti alla difesa. Dominguez però è out per il resto della stagione e la squalifica di Schouten rende tutto più semplice in termini di decisioni. Poli e Svanberg saranno al 99% titolari (il restante 1% va assegnato alla possibile sorpresa Baldursson). Dietro Tomiyasu recupera e Mihajlovic dovrebbe lanciarlo dall'inizio con De Silvestri che si posizionerà a sinistra. Nel trio di trequartisti favorito Skov Olsen su Orsolini Fiorentina, Bonaventura torna ma rischia la panca In casa viola ai box ci sono sempre Kokorin e Borja Valero. Per il resto tutti a disposizione di Iachini che potrà contare anche su Bonaventura, di rientro dal turno di squalifica. 'Jack' però non è sicuro del posto: vista l'intercambiabilità dei centrocampisti viola è difficile pensare a un solo ballottaggio ma l'ex Milan, al momento è il maggior indiziato per partire dalla panchina. Altri dubbi sulle corsie esterne: con Martinez Quarta centrale di difesa, Caceres lotta con Venuti mentre Biraghi deve difensersi dall'attacco di Igor

NAPOLI-CAGLIARI, domenica ore 15 Napoli, Manolas e Ruiz i ‘nuovi volti’? E' una delle squadre più in forma del momento e Gattuso non vuole certo smarrire un trend che potrebbe portare gli azzurri in Champions. Pochi cambi in vista quindi per la delicata sfida contro un Cagliari che è reduce da un bel filotto di vittorie. In difesa rientra Manolas e attenzione al duello Mario Rui-Hysaj con il primo che potrebbe scavalcare il secondo. Oltre a Manolas, in mezzo dovremmo rivedere anche Fabian Ruiz con Bakayoko destinato alla panchina. Non tantissime le chance per Lozano. Qualcuna in più per Mertens anche se Osimhen resta in netto vantaggio sul belga. Cagliari, c’è da sostituire Marin Per un Nainggolan che rientra c'è un Marin assente. Porte girevoli in quel di Cagliari quanto a squalifiche: il 'Ninja' ha scontato la sua mentre Marin è stato fermato per un turno. Cragno si è negativizzato ma le notizie che arrivano dalla Sardegna dicono che anche contro il Napoli dovrebbe giocare Vicario con Cragno pronto da settimana prossima. Deiola potrebbe essere una soluzione percorribile in mediana (mantenendo Nandez esterno). L'alternativa è inserire Zappa a destra e accentrare lo stesso Nandez

SASSUOLO-ATALANTA, domenica ore 15 Sassuolo, Caputo e Raspadori ancora a parte Se Cicco Caputo continua nel suo percorso di recupero, Giacomo Raspadori sperava di essere a disposizione di De Zerbi. Il giovane azzurrro però continua a lavorare a parte e quindi davanti spazio a Defrel. Sassuolo che recupera Djuricic che ha scontato il turno di squalifica. Traoré e Haraslin partono in svantaggio nei confronti dei compagni di reparto. In difesa stanno tutti bene ed è probabile che contro Gasperini, la linea difensiva neroverde torni a 4 con Kyriakopoulos favorito su Rogerio Atalanta, Malinovskyi intoccabile? Il rientro a tempo pieno di Hateboer pone qualche dubbio sul sistema di gioco che Gasperini adotterà contro il Sassuolo di De Zerbi. Il 4-2-3-1 è rodato ma il 3-4-1-2 è il sistema 'storico' e probabilmente si tornerà con la linea a 3. A sinistra riecco Gosens che ha scontato il turno di stop per squalifica. Su Muriel e Zapata pochissimi dubbi ma lo stesso si potrebbe dire anche per Malinovskyi che è diventato oramai un titolare a tempo (quasi) pieno. In caso di unico trequartista, sarà panchina per Pessina

UDINESE-JUVENTUS, domenica ore 18 Udinese, Musso squalificato. Braaf indisponibile Novità 'forzata' nella porta dei friulani. Il giudice sportivo ha fermato per un turno Juan Musso e quindi in porta si rivedrà Scuffet. Linea mediana che dovrebbe essere già decisa con Arslan, Walace e De Paul a formare il terzetto di interni. Pereyra quindi agirà da trequartista. Un po' di indisponibili in attacco: mancheranno infatti Nestorovski, che ha terminato in anticipo la propria stagione e Braaf che deve smaltire una distorsione al ginocchio Juventus, Pirlo riabbraccia Chiesa L'unico indisponibile è Demiral, per il resto Andrea Pirlo può contare su tutta la rosa. Chiaramente c'è da decidere il partner di CR7 (che è a secco di gol oramai da un bel po'). La rete contro la Fiorentina potrebbe valere per Morata una maglia da titolare. In fascia torna arruolabile Federico Chiesa che però al momento dovrebbe partire dalla panchina. In difesa la sensazione è che uno tra Bonucci e Chiellini rimarrà fuori dall'XI titolare. Cuadrado più 'alto' che 'basso'

SAMPDORIA-ROMA, domenica ore 20:45 Sampdoria, monitorati in tre Buone notizie per Claudio Ranieri in vista della sfida contro la ‘sua’ Roma. Il tecnico blucerchiato ha ricevuto aggiornamenti sulle condizioni di Keita, Candreva e Quagliarella, tutti non al meglio della condizione. Lo staff medico dice che per tutti non è nulla di serio e con tutta probabilità saranno a disposizione. Recuperato anche Torregrossa. In difesa Tonelli più di Yoshida, in mediana Ekdal è pronto ad affiancare Thorsby mentre davanti, per il momento ci sarà il solo Gabbiadini supportato da Ramirez Roma, l’Europa League miete ‘vittime’ Il primo tempo della sfida contro il Manchester United ha aggiornato le presenze in infermeria. Veretout ha chiesto il cambio dopo appena 2 minuti. Fuori anche Pau Lopez e Bruno Peres. In difesa spazio probabile linea composta da Kumbulla, Mancini e Fazio. In mediana coppia forzata Villar-Diawara a meno che Fonseca non decida di arretrare Pellegrini o avanzare Cristante (ipotesi quest'ultima che prende sempre più piede). Sulla trequarti possibile nuova chance dall’inizio per Carles Perez