Il giorno dopo il confronto avvenuto all'esterno del centro sportivo di Milanello tra Gianluigi Donnarumma e un gruppo di ultras della curva Sud che chiedevano al portiere, il cui contratto scade a giugno, di non scendere in campo contro la Juve, è il direttore dell'area tecnica del club Paolo Maldini a intervenire all'Ansa: "Ritengo importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan può decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al club per le questioni contrattuali". Una presa di posizione arrivata a circa 24 ore di distanza dal confronto, avvenuto poco prima del pranzo di sabato, con il Milan sceso poi in campo in serata nella partita contro il Benevento (vinta per 2-0). Inizialmente Donnarumma aveva rifiutato l'incontro, salvo tornare sui propri passi anche per ragioni di ordine pubblico. "Ribadisco l'assoluta professionalità di tutti i nostri giocatori - aggiunge Maldini - anche di quelli in scadenza, che non hanno mai fatto mancare dedizione alla causa e impegno".