C'è una qualificazione alla prossima Champions League ancora da conquistare, il discorso relativo al futuro è quindi rimandato. Ma in casa Milan bisogna comunque lavorare ai rinnovi di contratto e, dopo l'ufficialità dell'intesa con Ibrahimovic, ora i tifosi attendono l'accordo per il prolungamento di Donnarumma. Ne ha parlato Frederic Massara: "La nostra posizione non cambia, abbiamo totale fiducia in Gigio e speriamo si possa arrivare a un'intesa – le parole del direttore sportivo rossonero a Sky Sport - Ma ora, a partire da lui, dobbiamo essere concentrati su questa qualificazione in Champions League". Per il futuro si è parlato di Mike Maignan, portiere del Lille: "Il Milan è vigile sul mercato in tutti i ruoli, ma in questo momento non abbiamo intenzione di andare su un altro portiere. Siamo concentrati nel cercare un accordo per il rinnovo con Donnarumma e siamo fiduciosi".