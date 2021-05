Sui tanti giocatori out Inzaghi ha fatto il punto: "Stiamo cercando di recuperare degli elementi che sono fondamentali e che ci sono mancati quasi sempre . Iago Falque (tornato col Milan da titolare come non faceva da metà febbraio, ndr), Letizia e altri. Più ne recupereremo e più avremo frecce al nostro arco per domenica".

L'abbraccio con Ibra a fine partita

"Siamo stati sempre in partita e dobbiamo tenerci la prestazione - ha detto Inzaghi ai microfoni di DAZN -. Se siamo finiti in zona retrocessione è perché forse abbiamo fatto troppo bene prima e ora non stiamo facendo bene. Spirito e voglia di questa sera mi fanno ben sperare. Sfidare il Milan? Per me non sarà mai una partita come le altre, ma l'assenza del pubblico mi ha lasciato più sereno". Non è poi sfuggito, dopo il triplice fischio, l'abbraccio con Zlatan Ibrahimovic. I due hanno giocato insieme nel Milan due stagioni, 2010-11 - con vittoria dello scudetto - e 2011-12, l'ultima in carriera di Inzaghi.