Sei le gare in programma in questa domenica di Serie A: si parte alle 12.30 con Lazio-Genoa, si chiude con il posticipo tra Sampdoria e Roma. Tutte le informazioni con orari e canali tv

Dopo i tre anticipi del sabato, la 34^ giornata di Serie A prosegue con le gare della domenica. Sei le sfide in programma, si comincia all'Olimpico con la Lazio che ospita il Genoa alle ore 12.30. Tre, invece, le gare delle 15. Fondamentale la sfida del Maradona tra Napoli e Cagliari: gli azzurri cercano punti per la Champions, i rossoblù per la salvezza. Al Mapei Stadium, il Sassuolo di De Zerbi affronta l'Atalanta di Gasperini. L'altra gara si gioca al Dall'Ara, dove la Fiorentina fa visita al Bologna. Il programma della domenica prosegue alle 18, con la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Juventus. Alle ore 20.45, infine, il posticipo della sera tra Sampdoria e Roma a Marassi.