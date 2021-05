Dopo la delusione per la brutta sconfitta subita a Old Trafford contro il Manchester United nell'andata delle semifinali di Europa League, la Roma ritorna a pensare al campionato. I giallorossi faranno visita alla Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri. La squadra di Fonseca è in difficoltà in campionato, dove non vince dall'11 aprile (1-0 all'Olimpico contro il Bologna). Nelle ultime tre giornate, infatti, è arrivato un solo punto, ottenuto in casa contro l'Atalanta. In trasferta, invece, sono arrivate due sconfitte contro Torino e Cagliari. La Sampdoria è reduce dalla sconfitta in casa del Sassuolo, ma in precedenza aveva vinto due gare contro Verona e Crotone. La squadra di Ranieri è tranquilla e occupa il nono posto in classifica a quota 42 punti.