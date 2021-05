Al Mapei Stadium il Sassuolo ospita l'Atalanta di Gasperini: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite, l' Atalanta vola verso l'obiettivo Champions. I nerazzurri sono ora al secondo posto a quota 68, con due punti di vantaggio sul terzetto formato da Napoli, Juventus e Milan. Il prossimo ostacolo, per la squadra di Gasperini, si chiama Sassuolo . I neroverdi vengono da quattro successi di fila e sono in gran forma. La squadra di De Zerbi è all'ottavo posto, a -3 dal settimo occupato dalla Roma che vale la qualificazione alla prossima Conference League.

Dove vedere Sassuolo-Atalanta in tv

La gara tra Sassuolo e Atalanta, valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si giocherà domenica 2 maggio alle ore 15 al Mapei Stadium. La partita è visibile su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Disponibile su Sky Go, anche in HD. Anche in 4K KDR con Sky Q satellite. Telecronaca di Riccardo Trevisani, commento di Daniele Adani. A bordocampo Marco Nosotti. Diretta gol con il commento di Daniele Barone.