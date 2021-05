Alla Dacia Arena l'Udinese ospita la Juventus di Andrea Pirlo: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Sfida tutta bianconera alla Dacia Arena, con l' Udinese che ospita la Juventus. La squadra di Pirlo ha assolutamente bisogno di una vittoria importante in chiave Champions, dopo aver raccolto appena 4 punti nelle ultime tre giornate. La Juventus è a quota 66 al pari con Milan e Napoli, a -2 dall'Atalanta seconda. L'Udinese, invece, è reduce dall'importante vittoria di Benevento, che ha portato il distacco sul terzultimo posto a 8 punti. La squadra di Gotti si è così riscattata dopo aver subito quattro sconfitte nelle precedenti cinque giornate.

Dove vedere Udinese-Juventus in tv

La gara tra Udinese e Juventus, valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si giocherà domenica 2 maggio alle ore 18 alla Dacia Arena. La partita è visibile su Sky Sport Serie A (satellite, internet e digitale terrestre) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca di Federico Zancan, commento tecnico di Fernando Orsi. A bordocampo Marina Presello e Giovanni Guardalà.