Brutte notizie per il Napoli, che in vista delle ultime gare decisive per la corsa Champions potrebbe essere costretto a fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti. Kalidou Koulibaly, come comunicato dalla società azzurra attraverso un report apparso sul proprio sito ufficiale, ha riportato un infortunio alla gamba destra e non ha lavorato con il resto dei compagni. "Koulibaly - si legge - si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie".