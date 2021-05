Attraverso una nota ufficiale la società ha comunicato che l'allenatore portoghese non sarà sulla panchina giallorossa nella prossima stagione. Fonseca guiderà la Roma nelle ultime quattro partite di questo campionato e nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United: "Ho sempre dato tutto per questo club e per la città. Grazie, Roma". Il nuovo allenatore sarà José Mourinho Condividi:

La notizia era già nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità: la storia tra Paulo Fonseca e la Roma è giunta al capolinea. L'allenatore portoghese nella prossima stagione non sarà alla guida del club giallorosso, che ha comunicato l'addio attraverso questa nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: "L'AS Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione". Fonseca, il cui contratto sarebbe scaduto comunque il prossimo 30 giugno, resterà in panchina per le ultime quattro gare di questo campionato e per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United.

Friedkin: "Gli auguriamo il meglio, sarà un valore aggiunto ovunque andrà" ROMA L'ultimo confronto tra Fonseca e Friedkin Parole di ringraziamento nei confronti di Fonseca sono arrivate dal presidente della Roma, Dan Friedkin, che ha voluto augurare il meglio all'allenatore in vista delle prossime avventure: "A nome di tutti all'AS Roma - si legge sul sito ufficiale del club giallorosso -, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni. Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà". Sulla stessa scia il general manager Tiago Pinto: “Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro svolto al Club nelle ultime due stagioni. Anche se i risultati non sono sempre emersi sul campo, siamo consapevoli dei diversi elementi positivi che ci ha lasciato e che continueranno ad aiutarci nella nostra crescita, come i tanti giovani di talento che ha incoraggiato e migliorato e i nostri progressi in Europa League in questa stagione. Alla Roma stiamo cercando di costruire un percorso verso il successo e sono sicuro che Paulo abbia svolto il suo ruolo in questo processo”.