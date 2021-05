Quattro partite per dare tutto. Fino all’ultimo per la Champions o come da slogan della casa, fino alla fine. Imprescindibile la qualificazione per evitare che la stagione diventi disastrosa. In mezzo a tutte le difficoltà, però c’è qualcosa che dà speranza a Pirlo: la qualità della rosa e il dna Juve. Perché nonostante spesso non si sia vista una squadra feroce e affamata filamenti di quel dna resistono.



Non può essere un caso se la Juve ha segnato 18 dei suoi 67 gol nell’ultimo quarto d’ora, il 27%. Allargando l’analisi all’ultima mezz’ora sono 30 gol, il 44%. Significa che se messa sotto pressione la squadra reagisce. D’altronde ha recuperato 17 punti da situazioni di svantaggio.



In questi ultimi 360 minuti l’impressione è che molto dipenderà dalle qualità dei singoli, come successo a Udine. Il recupero di Chiesa è decisivo per Pirlo che conta di utilizzarlo già col Milan, anche se - fino alla fine - la Juve si affiderà a Ronaldo, capocannoniere con 27 gol, il 40% della squadra. Un numero che dice tutto. Il portoghese è a quota 99 in bianconero e vorrebbe festeggiare quota 100 col Milan. Successo personale uguale successo della Juve. L’equazione per la Champions.