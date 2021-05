In un'intervista di dieci anni fa a Sky per "I Signori del Calcio" Totti rispose a una domanda su Mourinho, fresco nuovo allenatore giallorosso: "Se mi piacerebbe lavorare con lui? Sì, è un grande allenatore e me ne hanno parlato benissimo a livello umano. È uno che ti dà tanto"

L'intervista: "Mou persona di alto livello"

Nel frattempo, nel 2021, Roma è diventato un punto in comune di entrambi, anche se nelle rispettive carriere José non è mai stato allenatore di Francesco, oggi impegnato nel mondo dello scouting. "Parlando con alcuni giocatori che sono stati allenati da lui mi hanno detto che è una persona di alto livello - proseguì sempre Totti in quell'intervista del 2011 -, oltre ad essere di alto livello come allenatore, il che è evidente. Me ne hanno parlato come persona, e penso che sia la cosa più importante per un giocatore. E mi è stato riferito che ti dà tanto, e quando un giocatore riceve tanto, dà tanto".