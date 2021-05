18/22 ©Ansa

GLI ELOGI DI SANTON A MOU. La carriera di Santon non prende il balzo come pronosticato da Mourinho, ma il difensore resta legatissimo all'allenatore. "Ha avuto una grande influenza sulla mia avventura all'Inter - racconta in un'intervista nel 2012 -. Ha avuto fiducia in me nel mettermi in quella posizione e farmi salire in prima squadra. Mi consigliava sempre di non uscire con Balotelli (ride ndr). Gli devo molto: più che un allenatore è stato un eccellente motivatore. È stata una grande esperienza lavorare con lui e lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto"