Continua la festa nerazzurra per la conquista del 19° scudetto. Tremila tifosi si sono ritrovati fuori dai cancelli dello stadio San Siro per accogliere la squadra di Antonio Conte, impegnata nella sfida contro la Sampdoria. Lautaro tra i più scatenati sul pullman nerazzurro, accolto con cori e bandiere. Numero 'chiuso' di supporter consentito dalla Prefettura in un incontro tenuto nei giorni scorsi.

VIDEO: L'ARRIVO DEL PULMANN DELL'INTER A SAN SIRO