Juventus-Milan, le chiavi tattiche della sfida

Un girone fa, contro la Juventus, il Milan perdeva la prima partita del suo campionato. Era la prima sconfitta dopo una striscia di 27 risultati utili, che però non aveva impedito ai rossoneri di conservare il primo posto, con un punto di vantaggio sull’Inter e sette sui bianconeri. Il sorpasso dell’Inter è poi arrivato un mese più tardi, ma nel campionato del Milan la partita contro la Juventus è stata a suo modo un momento di svolta, il primo in cui le cose hanno iniziato a girare male. Da allora le sconfitte si sono accumulate (sette in tutto), il Milan è lentamente scivolato indietro in classifica e ora, dopo un campionato speso per la maggior parte del tempo nelle prime due posizioni, rischia di restare fuori dai posti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. Spesso si abusa del concetto di “finale”, ma in questo caso lo scontro diretto tra Juventus e Milan ci si avvicina molto, anche se le due squadre avranno poi altre tre giornate per centrare l’obiettivo.

I riferimenti dati dalla partita di andata rischiano comunque di essere fuorvianti, visto che si era giocata in condizioni particolari, con molte assenze nelle due squadre - il Milan ad esempio si era trovato costretto a spostare Calabria a centrocampo. La Juventus non era stata dominante, anche se il risultato era stato piuttosto chiaro, e aveva fatto sua la sfida vincendo alcuni duelli, in particolare quello di Chiesa con Theo Hernández, all’origine dei primi due gol. Non è detto che la storia possa ripetersi. Chiesa ha saltato le ultime tre partite per un infortunio, e anche se riuscisse a recuperare è probabile che non giochi sulla fascia destra. A San Siro infatti mancava Cuadrado, ed è per questo che Chiesa era stato schierato a destra e aveva incrociato Theo.

Nel Milan non c’erano Ibrahimovic e Rebic, che invece stavolta sono a disposizione di Stefano Pioli. Sono i due principali riferimenti a livello realizzativo e la loro presenza dà una pericolosità diversa a una squadra che ultimamente fatica sia a creare sia a finalizzare quanto creato. È vero che nessuno dei due è in un momento particolarmente felice: Ibrahimovic ha segnato tre gol nel girone di ritorno, Rebic ne ha segnati due nelle ultime sei partite. Lo svedese però è un riferimento essenziale, a livello tattico ed emotivo, il giocatore che accentra possessi e responsabilità quando le cose si complicano. Il suo movimento ad abbassarsi migliora la circolazione, permette al Milan di avere uno sbocco sulla trequarti, un giocatore che può tenere la palla in situazioni difficili, che crea spazi per i compagni e li coinvolge negli scambi, e sa trovare la giocata risolutiva.

Insomma, Ibrahimovic alza il livello in una zona di campo in cui il Milan spesso si blocca, perché non riesce a creare le giuste connessioni e perché i suoi trequartisti incidono poco con iniziative individuali. È un aspetto importante non solo a livello offensivo, per quanto alza la pericolosità della squadra, ma che ha un impatto notevole anche a livello difensivo. Riuscire a far circolare la palla sulla trequarti, a creare occasioni o quanto meno a non perdere il possesso, alza la stabilità difensiva, semplicemente perché evita transizioni difficili da gestire a chi resta in copertura. Si è visto, in senso negativo, contro la Lazio, una partita in cui le difficoltà a manovrare nella metà campo avversaria hanno regalato alla squadra di Simone Inzaghi numerose ripartenze in campo aperto.

Per i movimenti che fa Ibrahimovic, per il Milan è importante avere qualcuno che occupi il centro al suo posto, che dia profondità e allunghi le difese avversarie. Quel compito di solito è svolto da Rebic, una punta aggiunta che parte da sinistra. Si è notato ad esempio nel gol segnato contro il Parma. Ibrahimovic è uscito sulla trequarti, nel mezzo spazio a sinistra, a ricevere il passaggio di Bennacer, e Rebic si è accentrato al suo posto, smarcandosi nello spazio liberato da Bani, uscito per contrastare Ibrahimovic dopo che quest’ultimo aveva saltato Man. L’azione si era quindi conclusa con il passaggio dello svedese per Rebic, che si era girato con il primo tocco tenendo la palla lontana da Gagliolo e poi l’aveva sparata sotto l’incrocio dei pali.