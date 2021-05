Pioli: "Champions? Sogni belli se si realizzano"

"Ci attende la partita più stimolante e affascinante. Una finale? Credo di sì. I sogni sono belli solo se si realizzano. L'abbiamo preparata con la nostra strategia, nel miglior modo possibile, come tutte le altre gare”. L’allenatore del Milan Stefano Pioli non nasconde l’importanza della sfida contro la Juventus in programma domenica sera a Torino. "Chi vince ha grandi possibilità di andare in Champions League, ma non tutto sarà finito al triplice fischio visto che ci sono altre gare, compreso uno scontro diretto contro l’Atalanta e questo ci rende padroni del nostro destino. È strano trovare l’infrasettimanale a due settimane dalla fine del campionato, ma la concentrazione è rivolta solo alla gara con Juve: batterli sarebbe straordinario, sono molto forti. Dovremo giocare da squadra matura e capire come interpretare il match. È una sfida determinante per il presente, una vittoria sarebbe grande fiducia per il nostro obiettivo. Ho visto la squadra consapevole di questo", le parole dell’allenatore rossonero.