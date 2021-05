Partita spettacolare dell'attaccante di Gattuso contro lo Spezia: due gol e un assist. Dopo 23 match saltati in stagione e 94 giorni out, il nigeriano sta mettendo in mostra tutto il suo valore nella corsa per la Champions. Dalle statistiche alle curiosità: 9 punti dimostrano la sua importanza per il Napoli

SPEZIA-NAPOLI 1-4: GOL E HIGHLIGHTS