Inter-Sampdoria, le probabili formazioni

L'Inter campione d'Italia torna a San Siro dopo la vittoria dello scudetto nello scorso fine settimana. Conte pensa a tante novità: possibile panchina in partenza per Lukaku e Barella. Di fronte una Sampdoria salva con largo anticipo. Quella ligure è stata l'ultima squadra a battere i nerazzurri in campionato

L'Inter torna a San Siro e lo fa da campione d'Italia. Prima uscita in campionato per i nerazzurri di Antonio Conte, che nello scorso turno hanno conquistato lo scudetto numero 19 della loro storia. Obiettivo di Handanovic e compagni, proseguire la striscia positiva avviata proprio nella gara di andata, con il 2-1 incassato a Genova a gennaio che resta l'ultima sconfitta in campionato, e celebrare al meglio la vittoria della Serie A 2020/21. La Sampdoria di Ranieri proverà invece a vincere entrambe le sfide contro l'Inter, impresa riuscita al club ligure appena due volte nella storia: nel 1990/1991 e nel 2016/2017. L'Inter potrebbe invece arrivare a 14 successi di fila in casa in campionato per la prima volta nella storia. Fischio d'inizio alle 18 di sabato 8 maggio, con diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Turnover Inter: sette novità rispetto a Crotone approfondimento Classifica "senza pubblico", Inter a 110 punti A traguardo ormai raggiunto, Antonio Conte assicurerà spazio a chi ne ha avuto di meno nel corso del campionato. Spazio dal primo minuto per D'Ambrosio, Ranocchia, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young e Sanchez. Ben sette novità rispetto alla formazione scesa in campo sabato scorso a Crotone, con panchina in partenza per Skriniar, De Vrij, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic e Lukaku. In attacco conferma per Lautaro mentre Hakimi dovrebbe essere l'unico confermato della linea a 5 a centrocampo. Fiducia a Bastoni come terzo difensore. INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. All.: Conte