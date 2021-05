Spezia-Napoli, dove vedere la partita in tv

Il Napoli vuole tornare alla vittoria per restare in scia alla zona Champions, mentre lo Spezia va a caccia di punti importanti per la salvezza. Diretta ore 15.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Dopo il pareggio contro il Cagliari, il Napoli torna in campo nella trasferta in casa dello Spezia con l'obiettivo di ritrovare la vittoria per proseguire la corsa verso la qualificazione in Champions League. La formazione di Gennaro Gattuso, reduce da cinque risultati utili consecutivi e con una sola sconfitta nelle ultime dodici partite disputate, vuole riscattare la sconfitta nel match d'andata contro la squadra di Vincenzo Italiano che non vince in campionato dal 10 aprile, contro il Crotone, e ha bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione.