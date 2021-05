Genoa-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

Il Genoa cerca punti per chiudere il discorso salvezza, il Sassuolo va all'assalto del settimo posto per centrare una qualificazione europea. Sfida interessante al Ferraris nel primo match di questa domenica di Serie A: calcio d'inizio alle 12:30, diretta su Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky)

Il Genoa per rialzare la testa dopo il ko dell'ultimo turno contro la Lazio, il Sassuolo per dare seguito a una striscia di risultati utili consecutivi che dura da cinque partita. Una sfida interessante quella che apre la domenica di Serie A: i rossoblù di Ballardini vanno in cerca di punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza, i neroverdi di De Zerbi vogliono un successo per dare l'assalto al settimo posto che darebbe l'accesso in Europa.