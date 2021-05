Il dirigente bianconero parla del suo futuro: "In undici anni il mio contratto è stato in scadenza tante volte, a tempo debito ne parleremo. Siamo concentrati sul nostro obiettivo". E su Donnarumma: "E' bravo, ma è del Milan..."

Prima il campo, poi il futuro. Idee chiare da parte di Fabio Paratici sulle priorità della Juventus. La qualificazione in Champions, infatti, è l'obiettivo dei bianconeri, poi si parlerà del futuro del dirigente bianconero: "Il mio contrato è stato in scadenza tante volte in undici anni: non è stato e non sarà un problema, a tempo debito se ne parlerà - spiega il managing director of football area della Juventus -. Siamo concentrati sul risultato che dobbiamo raggiungere sul piano sportivo sportivo, lo pretendiamo da noi stessi".