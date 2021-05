L'allenatore giallorosso ha fatto chiarezza sulle polemiche in Benevento-Cagliari e sulla dura protesta del presidente Vigorito al termine del match: "L'arbitro mi ha detto che il tocco c'è stato, ma è stato lieve. Ma il Var non può intervenire per valutare l'entità di un contatto. Perchè designare lo stesso Var che una settimana fa ha avuto polemiche in Napoli-Cagliari? Bastava poco per togliere ogni dubbio. Chiediamo solo di retrocedere con le nostre forze"

Lo scontro salvezza tra Benevento e Cagliari, concluso con la vittoria per 3-1 in favore dei rossoblù, ha avuto strascichi pesanti anche oltre il novantesimo. Pesante l'intervento a fine gara del presidente giallorosso Vigorito, che ha attaccato senza mezzi termini l'addetto al Var Mazzoleni per l'annullamento di un calcio di rigore inizialmente assegnato al Benevento sul punteggio di 1-2. Sull'episodio è voluto intervenire anche Filippo Inzaghi, collegato in diretta con Sky Calcio Club: "Voglio solo chiarire una cosa, mi arrivano dei messaggi è forse non è chiaro il concetto di quello che è successo. Noi facciamo i complimenti al Cagliari per quello che ha fatto e non vogliamo scuse. Ma se una persona come Vigorito, che in 15 anni non si è mai lamentato una volta, perde la brocca in quel modo vuol dire che è successo qualcosa di inconfutabile. Lo stesso Var una settimana prima non è intervenuto in un caso identico in Napoli-Cagliari e l'arbitro mi ha spiegato che il tocco c'era stato, ma era lieve. Ma lui aveva dato rigore e il Var non può intervenire perchè non può valutare l'entità di un tocco".