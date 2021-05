L'obiettivo scudetto è stato raggiunto con largo anticipo, adesso per l'Inter è tempo di pensare al futuro. Alle prese con le difficoltà economiche causate dalla pandemia, la società nerazzurra ha in mente un piano per il taglio dei costi e in questo senso il presidente Steven Zhang ha riunito la squadra quest'oggi, lunedì 10 maggio. Accompagnato dai due CEO Beppe Marotta e Alessandro Antonello, il numero uno dell'Inter ha spiegato al gruppo il momento di forte contrazione economica che stanno vivendo tutti i grandi club del calcio europeo - non solo l'Inter - e ha ufficialmente chiesto ai giocatori di rinunciare a due mensilità.