La Juventus perde 3-0 in casa contro il Milan e adesso rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League. Un risultato che sarebbe frutto di una stagione complicata sin dalle sue prime battute e che potrebbe portare a una rivoluzione in casa bianconera in vista dell'anno prossimo. Problemi che Fabio Capello ha analizzato così nello studio di Sky Calcio Club: "I problemi della Juventus sono prima di tutto a centrocampo. Davanti c'è stato un momento della stagione in cui è stato Chiesa a trascinare la squadra, contro il Milan rientrava da un infortunio, ci si aspettava di più ed è stato fermato molto bene. Cristiano Ronaldo in questo modo non è mai stato servito, Chiellini è stato l'unico che ha dato un paio di palle filtranti. Ma non è possibile che sia Chiellini l'uomo fondamentale a centrocampo, questa è una cosa gravissima. Ma partirei da lontano, c'è stata una confusione sin dall'inizio: si è partiti con una difesa a 3, con un calcio basato sul possesso palla e con poche verticalizzazioni. Poi Pirlo ha cercato di cambiare e sono andati tutti in confusione. I giocatori sentono che l'allenatore non ha le idee chiare, annusano la situazione e fanno fatica a seguirlo. C'è bisogno di una direzione chiara per migliorare, ma se si cambia tutte le volte non si migliora".