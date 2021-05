Il direttore sportivo del Benevento è stato squalificato fino al 25 maggio e multato di 10mila euro per aver offeso arbitro e Var per il contestato rigore non assegnato nel finale del match col Cagliari. Sei i calciatori fermati per un turno: tra loro anche il rossonero Saelemaekers

Squalifica a tutto il 25 maggio e ammenda di 10mila euro: è questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea nei confronti del direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia. Il dirigente giallorosso, come si legge nel comunicato ufficiale, è stato sanzionato “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all'arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all'arbitro e al VAR, non percepiti dai medesimi soggetti (infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale); per avere infine, nel parcheggio interno dello stadio, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano a uscire, rivolto al VAR, con atteggiamento intimidatorio, reiterate frasi irriguardose”. Una reazione, quella di Foggia, scaturita in seguito alla decisione dell’arbitro di non assegnare – dopo il consulto al Var che ha ribaltato la decisione iniziale – un rigore al Benevento nei minuti finali di gioco, con il risultato di 2-1 a favore del Cagliari (3-1 poi il finale). Una decisione che ha portato al durissimo sfogo del presidente del Benevento Vigorito nel post partita.