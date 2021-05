Conte: "Vincerle tutte per onorare lo scudetto"

"Togliere il piede dall’acceleratore? Assolutamente no. Abbiamo tre partite contro squadre importanti e vogliamo vincere per onorare fino in fondo lo scudetto conquistato, cercando di giocare tutte le gare restanti con grande serietà e professionalità. La vittoria deve essere un pensiero fisso nel nostro cervello". Parla così Antonio Conte ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida di San Siro contro la Roma di mercoledì, valida per il turno infrasettimanale della 36^ giornata di Serie A. "Il nostro obiettivo è dare sempre il massimo in tutte le partite ed essere concentrati per tutti i 90 minuti. Contro la Samp i ragazzi hanno fatto davvero molto bene e hanno attuato bellissime giocate provate in allenamento. Nonostante i cambi, la prestazione della squadra è stata ottima. I ragazzi hanno una grandissima professionalità, gli ho fatto i complimenti", ha proseguito Conte.