Napoli-Udinese, dove vedere la partita in tv

L'obiettivo Champions è sempre più vicino, il Napoli adesso vuole continuare a vincere per raggiungere il traguardo. Dopo il successo convincente sul campo dello Spezia, la squadra di Gattuso torna subito in campo per aprire il turno infrasettimanale. Di fronte ci sarà l'Udinese, ormai in una posizione tranquilla di classifica ma non per questo con meno motivazioni. Ecco tutti i dettagli per seguire la prima gara della 36^ giornata di Serie A.