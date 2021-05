Cagliari-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

L’obiettivo è lo stesso per entrambe, la salvezza, che per la squadra di Iachini è più vicina con 7 punti di vantaggio sul terzultimo posto contro i 4 dei rossoblù. Fischio d’inizio alle 18:30, dirige l’arbitro Mariani

Inevitabile non guardarsi le spalle, per Cagliari e Fiorentina, con l’obiettivo di assicurarsi la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione. Traguardo molto più vicino per la squadra di Iachini, che può contare su sette lunghezze di vantaggio sulla zona salvezza, mentre i rossoblù ne hanno soltanto quattro dopo la vittoria nello scontro diretto col Benevento. La gara sarà diretta dall'arbitro internazionale Maurizio Mariani di Aprilia; gli assistenti saranno Colarossi e Paganessi, quarto uomo Marini. Al VAR Manganiello e Giallatini.