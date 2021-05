Immobile: "La Lazio deve crescere mentalmente"

La Lazio batte il Parma nel finale e tiene vivo il sogno Champions. I biancocelesti sono a -6 dal Napoli quarto ma hanno una partita in meno rispetto alle concorrenti, da recuperare contro il Torino. L'impresa resta difficile, ma il gol segnato da Ciro Immobile a 10 secondi dal fischio finale tiene in corsa la Lazio. Ma è lo stesso centravanti a criticare la squadra e a chiedere un salto di qualità, soprattutto dal punto di vista caratteriale. "Bisogna crescere mentalmente, perché tecnicamente la squadra fa delle cose incredibili e, per qualità, gioco e organizzazione, è a tratti la migliore in Italia – le sue parole a Sky Sport - Se però a questo non abbini qualità mentali, poi fai fatica e lotti sempre per la sesta o settima posizione, provi a restare aggrappato alle grandi ma non va bene. Una società come la Lazio deve lottare sempre per andare in Champions League, per poter crescere sotto il punto di vista economico e della visibilità. Questo ti permette di guadagnare più soldi da utilizzare poi per migliorare. Per fare uno step in avanti e stare al passo delle grandi bisogna prima di tutto concentrarsi".