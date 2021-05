Inter-Roma, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri non battono i giallorossi a San Siro da ben sei anni, la squadra di Fonseca vuole interrompere la striscia negativa di tre sconfitte di fila in trasferta. Diretta alle 20:45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 256

L’Inter è già certa dello scudetto, la Roma è tagliata fuori dalle prime quattro posizioni e lotta per un posto in Europa, ma questa sfida è una classica del calcio italiano che promette ugualmente spettacolo. Anche perché per i nerazzurri il successo in casa contro i giallorossi manca da ben sei anni: nel 2015 finì 1-0 con gol di Medel, poi da allora una vittoria per la Roma e tre pareggi. La squadra di Fonseca proverà ad interrompere la striscia negativa di tre sconfitte di fila lontano dall’Olimpico. La gara sarà diretta dall'arbitro Daniele Chiffi di Padova; gli assistenti saranno Imperiale e Bresmes, il quarto uomo Prontera. Al VAR Pairetto e Di Iorio.