L 'Inter attende il finale di stagione, dopo aver festeggiato con largo anticipo il suo 19° scudetto. La società nerazzurra può quindi iniziare a pensare al futuro, seppur tra le tante difficoltà riguardanti gli strascichi che la pandemia ha lasciato dal punto di vista economico. Queste incideranno anche sulla permanenza di Conte sulla panchina dell'Inter o l'allenatore resterà? Ne ha parlato Beppe Marotta a Sky Sport: "Sia personalmente che come dirigente mi auguro resti – le dichiarazioni dell'amministratore delegato nerazzurro - Abbiamo iniziato un ciclo con lui, che purtroppo è coinciso anche con la pandemia che ha creato turbative a 360 gradi. Valutando il cammino di Conte in questo biennio, abbiamo un secondo posto, una finale di Europa League e uno scudetto conquistato con largo anticipo. La speranza è quella di continuare anche in mezzo a tante difficoltà. Quest'anno abbiamo fatto un'impresa straordinaria , chiaramente con il merito dell'allenatore e dei giocatori supportati dalla società. Però ancora non ci rendiamo conto di questa bellissima cavalcata".

"Godiamoci lo scudetto, non cancelleremo tutto con una spugna"

Sul futuro, aggiunge: "In questo momento dobbiamo concentrarci sulle cose belle e piacevoli che abbiamo conquistato, il campionato non è ancora finito. È giusto che ci godiamo questa vittoria, poi la società comunicherà tutto quello che deve comunicare e risponderà a tutte le domande. Ma ora lasciateci un po' gioire per questo traguardo. Ora in tutti i club si fa un consuntivo e si affronta il programma in relazione al futuro. Lo faremo a tempo debito, ma non siamo in una situazione così disastrosa da cancellare con una spugna tutto quello che è stato fatto. Le difficoltà che ci sono si riscontrano in tanti club, ma dobbiamo essere ottimisti in vista del futuro".