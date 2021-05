2/27

I NUMERI DI ZLATAN: 17 gol e 3 assist in 27 partite nel 2020/21 - Ibra, quando è sceso regolarmente in campo, è stata una forza trainante e decisiva per la rincorsa alla Champions del Milan. Dal suo ritorno nel gennaio 2020 i rossoneri hanno cambiato volto e si sono confermati anche in questa stagione. Nella Serie A attuale l'attaccante è a quota 15 gol in appena 19 partite.



Ma senza di lui qual è il rendimento dei rossoneri? Ecco il bilancio con lo svedese out...